Jun 20, 2025 12:31 PMClock
دوليات
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رئيس وزراء أرمينيا يصل تركيا للقاء إردوغان

وصل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إلى تركيا في زيارة قلما تحدث إلى الدولة الخصم، على ما قال مكتبه، زيارة اعتبرتها يريفان خطوة "تاريخية" نحو سلام إقليمي.
     
وقالت المتحدثة باسمه نازلي بغدسريان على فيسبوك إن "رئيس الوزراء نيكول باشينيان وصل إلى تركيا في زيارة عمل"، مضيفة أنه سيلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت لاحق مساء.

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