المركزية - نُظمت ندوة حوارية جمعت رئيس معهد العالم العربي في باريس وزير الثقافة الفرنسي الاسبق جاك لانغ ووزير الثقافة غسان سلامة تحت عنوان "الثقافة في زمن الأزمات "، بدعوة من متحف سرسق، وفي حضور رئيس المتحف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، عقيلة وزير الثقافة ماري سلامة، اعضاء مجلس ادارة متحف سرسق ولفيف من الشخصيات والقامات الثقافية والأدبية والفرنكوفونية.

وعلى مدى ساعة ونصف من الندوة الحوارية التي ادارتها مديرة متحف سرسق كارينا حلو، استمع الحضور الى وجهات النظر لكل من الوزيرين وعلاقتهما مع الثقافة في ظل الازمات وكيفية التعاطي معها حيث كانت وجهات النظر متطابقة، ورغم التحديات التي تواجه القطاعات الثقافية خلال الأزمات، من نقص التمويل إلى الإهمال، يبقى الاستثمار في الثقافة ضرورة لا ترفًا، لأنها جزء أساسي في استعادة الاستقرار.

كما جدد لانغ القول ان "تولي وزير الثقافة غسان سلامة مهامه في ظل الأوضاع الحالية، ما هو الا دليل على ان الثقافة في لبنان نبض الحياة رغم كل التحديات".

وتطرق اللقاء الى الرؤى المستقبلية للاستراتيجيات الثقافية والحريات والتعاون بين لبنان وفرنسا في تعزيز الحوار بين الحضارات.