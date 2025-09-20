8:21 PMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

رئيس مجلس النواب الأميركي يُحذّر من كارثة مطلع الشهر المقبل

صرّح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، بأن الولايات المتحدة ستواجه كارثة في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية مطلع تشرين الأول المقبل.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عقب قرار مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون التمويل الموقت: "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون كارثة للبلاد".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية الموقتة، كان من المفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 تشرين الثاني المقبل.
وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نتائج التصويت، قائلا إنه لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o