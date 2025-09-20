صرّح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، بأن الولايات المتحدة ستواجه كارثة في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية مطلع تشرين الأول المقبل.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عقب قرار مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون التمويل الموقت: "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون كارثة للبلاد".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية الموقتة، كان من المفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 تشرين الثاني المقبل.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نتائج التصويت، قائلا إنه لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.