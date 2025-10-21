أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، استعداده لأداء دور “المترجم” بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فولوديمير زيلينسكي.

وقال ستوب في تصريح لصحيفة “تايمز” البريطانية: “أرى دوري جيدا… ولذلك إذا كان بإمكاني أن أكون مفيدا في تسوية الأزمة الأوكرانية كمترجم بين زيلينسكي وترامب، فليكن هكذا، وهذا أمر رائع”.

ورأى أن “إمكانية بعث الرسائل والاتصال بالرئيس الأميركي مفيدة، ولكن يجب أن أبدي حذري، لأن ذلك قد ينتهي يوما ما”.

ويأتي ذلك على خلفية لقاء ترامب مع زيلينسكي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، الذي أفادت وسائل الإعلام بأنه جرى في أجواء متوترة.