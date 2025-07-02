أعلن رئيس بلدية هيروشيما اليوم الأربعاء أن على دونالد ترامب أن يأتي إلى المدينة ليرى بنفسه الآثار المدمرة للأسلحة النووية، ردا على مقارنة الرئيس الأميركي بين إلقاء القنبلة الذرية عام 1945 والغارات الجوية الأخيرة على إيران.



وقال كازومي ماتسوي للصحافيين: "يبدو لي أنه لا يدرك حقا ماذا تعني القنبلة الذرية التي تودي بعدد هائل من المواطنين الأبرياء... وتهدد بقاء البشرية".

وأضاف: "أود أن يزور الرئيس ترامب هيروشيما ليستوعب معنى القصف الذري ويشعر بما حل بهيروشيما".

وكانت الولايات المتحدة ألقت قنبلة ذرية على هيروشيما في 6 آب/أغسطس 1945 وأخرى على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، وهما الحالتان الوحيدتان في التاريخ التي تم فيهما استخدام الأسلحة النووية في زمن الحرب. وبعيد ذلك استسلمت اليابان، مما أنهى الحرب العالمية الثانية.

وقضى حوالى 140 ألف شخص في هيروشيما و74 ألفا في ناغازاكي، بينما لقي كثيرون مصرعهم لاحقا بسبب التعرض للإشعاع.

في 22 حزيران/يونيو وبعد أيام من الضربات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

بعد ذلك دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل، منهيا حربا دامت 12 يوما.

وقال ترامب في 25 حزيران/يونيو: "لا أريد استخدام مثال هيروشيما ولا مثال ناغازاكي، لكنه كان أساسا أمرا مشابها".

وقال في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي: "ساهم ذلك في إنهاء الحرب".

وأثارت تعليقاته غضب الناجين وتظاهرة في هيروشيما.

والأسبوع الماضي أقر مجلس المدينة مذكرة تدين التصريحات التي تبرر استخدام القنابل الذرية.

المصدر: أ ف ب