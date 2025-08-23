تعرّض رئيس بلدية السويسة العكارية – شمال لبنان بلال صالح لاعتداء بعدما أقدم مجهولون ليل أمس الجمعة على تكسير الزجاج الأمامي لسيارته أثناء ركنها أمام مبنى رئيس اتحاد نهر إسطوان على مفرق كوشا.

ووصف صالح الاعتداء بـ"الجبان"، مؤكّداً أنّه جاء بشكل شخصي ومباشر.

وشدّد على أنّه لن يسكت عن هذا العمل الجبان، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتحرّك الفوري وملاحقة الفاعلين عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة في محيط المكان.

وحذّر صالح من أن أي تهاون أو محاولة تغطية في هذا الملف سيعتبر بمثابة تواطؤ لن يمر مرور الكرام، داعياً إلى تحمل المسؤوليات كاملة في حماية المسؤولين المحليين والممتلكات العامة والخاصة.