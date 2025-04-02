أكد رئيس الشاباك رونير بار خلال جولة قام بها برفقة رئيس أركان الجيش الاسرائيلي إيال زامير في منطقة تل السلطان في رفح اليوم الاربعاء أن " هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت".

وقال إن عمليات "الاستهداف المحدد" التي بدأناها في غزة قبل أسبوعين سوف تستمر وتتكثف.

وأضاف: "نحن نواصل إحباط الهجمات .. ستواجه حماس الفشل في أي مكان تعمل فيه ضد المواطنين الإسرائيليين .. حماس ستستمر في دفع الثمن ما لم يتم إعادة المختطفين الـ59".

بدوره علق زامير: " قواتنا توسع نطاق الهجوم في عملية "العزة والسيف" والتي ستستمر وتتعمق بالوتيرة المحددة .. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعنا من مواصلة تقدمنا ​​بشكل كبير هو إطلاق سراح رهائننا".