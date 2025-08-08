المركزية- في الأمس، خرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأصوات المعارِضة لإقرار أهداف "ورقة برّاك" الأميركية، ليتوجّه اليوم إلى فندق "فينيسيا إنتركونتيننتال" في بيروت لافتتاح "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع" قبل أن يتلقى دعوة للمشاركة في "منتدى دافوس الدولي"... موجّهاً رسالة واحدة ليفهمها الجميع، إن أرادوا، مفادها أن لبنان بلد الاستثمار والازدهار... وليس بلد الحروب والاندثار!

رسالة واضحة وجّهها فخامة الرئيس تغمز من قناة كل مَن يعارض "حصر السلاح في يد الدولة وحدها"، كي يبقى الأمن والأمان يضفيان استقراراً طالما سعى إليه أي استثمار عربي أو أجنبي أو حتى داخلي... فيعود لبنان على خارطة الاقتصاد العالمي حيث تليق به المواقع.

"الرئيس جوزاف عون أصبح شخصية محوريّة في المنطقة" بحسب رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صرّاف ليشير عبر "المركزية" إلى أن "فخامة الرئيس يتحمّل "مسؤولية ثلاثية": مسؤولية "أمنية" ليعمّ الاستقرار في المنطقة عبر لبنان، "اجتماعية" لإعادة لبنان إلى الخارطة الدولية، ومسؤولية "اقتصادية – مالية". وفي المحاور الثلاثة تلك، نجده الشخصية الأكثر اهتماماً بإحداث خرق يُنهض لبنان إلى حالة الاستقرار فالنمو والازدهار... وذلك استناداً إلى النظام اللبناني المسمّى "النظام المحوري" الذي يتكوّن من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.

وعما إذا كان الرئيس جوزاف عون يدشّن مرحلة عودة الاستثمار إلى الساحة الداخلية، يُجيب صراف "القرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس يؤكد ذلك"، ويشير إلى أن "رئيس الجمهورية وضع خارطة طريق بالتوافق مع المبعوث الأميركي توم برّاك، لعقد مؤتمر دولي في خريف 2025 بهدف إعادة إعمار لبنان وتحديد أطر الاستثمار... هذا الموضوع سيصل إلى آذان الجميع ليتأكدوا أن لبنان سيقوم بالاستثمارات بالتشارك بين القطاع الخاص والقطاع العام وفق الأنظمة المرعية".

..."إنه إنجاز كبير من عمر حكومة لم تبلغ سوى سنواتها السبع، وبعد 50 عاماً من الحروب التي لم تنتهِ... كفانا حروباً! وكفانا تهديداً بها! فالحرب يوصل لبنانا واللبنانيين إلى الخراب... في حين أننا نريد السلام ونطمح إلى الإنتاج" في صرخة رفعها صراف إلى آذان المعنيين والمناورين في حقل الحروب وتهديداتها.

مشروع استثماري للمغتربين!

ويقول: نحن كاتحاد مستثمرين لبنانيين سنقوم باستثمارات في البنى التحتية، وليس مشاريع صغيرة محدودة. فالاتحاد يشكّل مجلس إدارة جديداً مختلفاً عن المجلس السابق، إذ أوكلنا لكل عضو فيه مهاماً خاصة به، إن على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وأنجزنا الأنظمة الخاصة بالاتحاد لإنشاء صناديق استثمارية لتشجيع الاستثمار في البلاد.

وهنا يكشف صراف عن مشروع استثماري يجري التحضير له بشروط مسهّلة جداً مخصّص لأي مغترب من أصول لبنانية، "بهدف تشجيعه على الاستثمار في لبنان والبقاء على ارتباط وثيق ببلده الأم، من دون السعي إلى سحب أي جنسية أجنبية يحملها".