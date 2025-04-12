التقى رئيس الاتحاد اللبناني نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، مع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على هامش انعقاد الاجتماع الخامس والثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد القاري، لبحث سبل تطوير اللعبة الشعبية في الدولة الواقعة في غرب آسيا.

واستهل رئيس الاتحاد الآسيوي الذي كانت زيارته الاخيرة الى لبنان في أيار 2023، هذا الاجتماع بتكريم رئيس الاتحاد اللبناني، "لالتزامه بتطوير اللعبة في البلاد"، معتبراً أن "الاستقرار والنمو الذي يشهده الاتحاد الوطني هو ثمرة قيادته الحكيمة على مدى سنوات".

وتوقف رئيس الاتحاد الآسيوي عند الأداء اللافت للمنتخبات اللبنانية، مشيداً بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني للرجال على بروناي دار السلام بنتيجة 5-0 بافتتاح مشواره في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027، ضمن المجموعة الثانية، "وهذا ما يعكس الاستعداد العالي والإرادة القوية في بلوغ النهائيات القارية للمرة الثالثة تواليا".

كما أثنى الشيخ سلمان على التأهل المستحق لمنتخب لبنان للكرة الشاطئية إلى ربع نهائي كأس آسيا 2025 في تايلاند، بعد فوزه العريض على الهند بنتيجة 6-1 في ختام دور المجموعات، مؤكدا أن هذه الإنجازات هي دليل إضافي على فعالية الرؤية التطويرية المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني. وقال: "الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تحت القيادة الثابتة للرئيس هاشم حيدر، يواصل ارتقاءه ويؤكد التزامه العميق برفع معايير اللعبة. ونحن في الاتحاد الآسيوي سنبقى داعمين لهذا المسار الطموح، وسنعمل يدا بيد مع لبنان لترجمة الأهداف إلى إنجازات".

من جانبه، قدم المهندس حيدر عرضا شاملا حول خطط الاتحاد اللبناني للمرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات اكتشاف ورعاية المواهب، وتوسيع قاعدة المشاركة الكروية لدى الفئات العمرية المختلفة، بما يضمن استدامة التطور الفني والبشري. كما عبّر عن شكره وامتنانه لرئيس الاتحاد الآسيوي على الدعم المتواصل، مثمنا روح الشراكة التي تميز العلاقة بين الاتحادين، ومشيدا بفترة الاستقرار والتقدم التي يعيشها الاتحاد القاري بظل قيادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

