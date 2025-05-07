المركزية- تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده قيادة لواء المشاة السادس في بعلبك، حيث التقى الضباط والعسكريين، مثنيًا على جهودهم المبذولة لأداء واجبهم كاملًا، وأكّد أهمية التحلّي بالإرادة والصمود لتجاوز تحديات المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن. كما استمع إلى إيجاز، اطّلع من خلاله على الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن في قطاع مسؤولية اللواء.

بعدها انتقل اللواء الركن عوده إلى حقل الطيبة ثم تفقد أحد مراكز اللواء في منطقة بوداي – بعلبك.