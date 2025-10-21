المركزية - وجّه رؤساء بلديات جوار مطمر سرار – عكار في بيان ، نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، البيئة الدكتورة تمارا الزين، والعدل جهاد نصار، القاضي البيئي، والرأي العام اللبناني عموماً والعكاري خصوصاً، لوضعهم أمام الواقع الخطير الذي يتهدد ملف إدارة النفايات في منطقة سرار.

واشار البيان الى ان "رؤساء البلديات عقدوا اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأخيرة، لاسيما مع اقتراب موعد فضّ عروض مناقصة استكمال المطمر الصحي، في وقت كانوا قد تقدّموا سابقاً بإخبارات أمام النيابة العامة البيئية. لكن المفاجأة – بحسب البيان – جاءت في صورة ضغوط تُمارس على بعض رؤساء البلديات الموقّعين على عريضة تُطالب بإقفال المكبّات العشوائية وتشغيل معمل الفرز، لإجبارهم على القبول بتمديد العمل بالمكبّ العشوائي الملاصق للمعمل، تحت ذرائع واهية تتعلّق بالمنافسة، رغم أن تشغيل المعمل والمطمر الصحي يؤمّن وفراً مالياً ويُحسّن الوضع البيئي".

وأعرب رؤساء البلديات عن "استهجانهم الشديد لما وصفوه بتعطيلٍ متعمّد لتشغيل معمل الفرز الحديث، والإبقاء على واقع النفايات المتراكمة بلا معالجة، بما يُعرّض الأهالي والبلدات المجاورة لمخاطر بيئية وصحية جسيمة".

وأعلنوا ما يلي:

1. مطالبة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بالتدخّل العاجل لوقف التجاوزات الإدارية ومحاسبة الجهات الضاغطة على رؤساء البلديات.

2. مناشدة جميع بلديات عكار الوقوف صفاً واحداً ضد التمديد للمكبّ العشوائي، ودعماً لتشغيل معمل الفرز وفق الأصول والمعايير البيئية.

3. تحميل الجهات المعرقلة لمسار الحلول المستدامة المسؤولية الكاملة عمّا قد يترتّب من كوارث صحية وبيئية.

4. تأكيد أن الأهالي في القرى المجاورة يحتفظون بحقّهم في التصعيد في حال استمرار اعتماد المكبّات العشوائية".

اختُتم البيان بـ"التشديد على أن المطلب ليس هجوماً على أحد، بل دفاع عن حقّ الأهالي في بيئة نظيفة وكرامة مصانة"، معتبرين أن "عكار لن تكون مكبّاً، بل تستحق حلولاً مستدامة لا تمديداً للأزمة".