أعلن لاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين (33 عاما)، الجمعة، أنه سيترك النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وحصد دي بروين 16 لقبا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورغ الألماني عام 2015، وهي حصيلة تتضمن 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا في 2023، كما جرى اختياره أفضل لاعب في الدوري مرتين.

وقال اللاعب البلجيكي على "إنستغرام": "سأدخل في الموضوع مباشرة. أعلمكم جميعا أن الأشهر المقبلة ستكون الأخيرة لي كلاعب في مانشستر سيتي. يصعب جدا على نفسي إعلان هذا الأمر لكن كل اللاعبين يعرفون أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. حان هذا اليوم بالنسبة لي ومن واجبي أن أبلغكم أولا بهذا القرار".

وأضاف دي بروين: "لكل قصة نهاية، لكن هذا بالتأكيد كان أفضل فصل".

وثارت تكهنات منذ أشهر بشأن مستقبل دي بروين في النادي، إذ من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم.

ودي بروين واحد من أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب دورا محوريا في نجاح مانشستر سيتي، لكنه عانى الإصابات في المواسم الأخيرة.

وقال مانشستر سيتي في بيان: "سيودع مانشستر سيتي لاعبه كيفن دي بروين وداعا حارا هذا الصيف عند انتهاء عقده، منهيا بذلك فترة رائعة استمرت 10 سنوات مع النادي. يتوجه النادي وجميع مشجعيه بتحية وداع حارة لواحد من أعظم اللاعبين الذين ظهروا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وشارك دي بروين في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم بعد أن غاب عن الملاعب بسبب الإصابة في سبتمبر، وصعوبة استعادة لياقته البدنية الكاملة.

وخاض دي بروين إجمالا 413 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، مسجلا 106 أهداف وقدم 174 تمريرة حاسمة.

وبفضل دوره كصانع لعب، أصبح ثاني أكثر اللاعبين الذين قدموا تمريرات حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 118 تمريرة، خلف رايان غيغز (162).

ورغم الموسم المخيب للآمال، لا يزال دي بروين يملك الفرصة لإضافة لقب آخر إلى خزانته، إذ من المقرر أن يواجه نوتنغهام فورست في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 26 أبريل الجاري.

المصدر: سكاي نيوز