طلب نجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا عثمان ديمبلي، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2025، زيادة كبيرة في راتبه، وفق تقارير إعلامية.

فقد أشارت إذاعة “مونتي كارلو سبورت”، إلى أن المقربين من ديمبلي، الذي يتقاضى نحو 1.5 مليون يورو شهريًّا كأعلى راتب بين زملائه، يسعون إلى استثمار الإنجاز الفردي الكبير الذي حققه من أجل تحسين اتفاقاته المالية مع نادي باريس سان جرمان.

كما أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلا عن مصادر مقربة، أن عقد ديمبلي الذي وقعه مع باريس سان جرمان في آب 2023 يتضمن فقرة تتيح له التفاوض مع إدارة النادي لرفع أجره، خاصة في حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وينتهي عقد ديمبلي مع بطل أوروبا سنة 2028، وسيكون على إدارة النادي إدارة التفاوض حول راتب نجمه الأول.

وقال المستشار الرياضي للنادي لويس كامبوس لإذاعة “مونتي كارلو سبورت” قبل الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية، إن “سياسة الأجور تطبق على الجميع، وستطبق أيضا على ديمبلي حتى لو فاز بالجائزة”.

يذكر أن النادي رفض الطلبات المالية لحارسه السابق جانلويجي دوناروما، رغم أنه أحد المساهمين البارزين في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مما دفعه للرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

