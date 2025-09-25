تستعد شركة “ديزني” لمواجهة قانونية محتملة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عودة المقدم التلفزيوني جيمي كيميل إلى البث على شبكة ABC التابعة لها.

وأعلنت ديزني الإثنين استئناف عرض كيميل الحواري، الذي كان قد توقف سابقا بعد تعليقاته حول مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك. وغير كيميل خطابه، ووصف الحادث بالمأساوي، وأجهش في البكاء أثناء مناقشة جنازة كيرك.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة أن “ديزني تستعد لرد فعل ترامب بعد إعادة إذاعة برنامج المقدم جيمي كيميل مساء الثلثاء. وتتوقع الشركة أن إدارة ترامب قد تسحب تراخيص البث الخاصة بها”.

وذكرت المصادر أن ديزني كانت تتوقع مواجهة تهديد بمصادرة تراخيص البث بسبب ضغوط إدارة ترامب حتى قبل حادثة كيميل. مع الإشارة إلى أن إدارة الشركة قد استشارت بالفعل خبراء في الشؤون القانونية وتعتقد أنها ستفوز في أي نزاع محتمل حول التراخيص.

في الوقت نفسه، تؤكد الوكالة أن مصير الصفقات الحالية والمستقبلية التي تضم الشركة لا يزال أقل وضوحًا، بسبب الصلاحيات الواسعة للدولة الأميركية للتدخل في الأعمال التجارية، حيث أن النهج الدستوري ليس واضحا تماما.