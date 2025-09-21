ذكرت مصادر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التنازلات المطلوبة لإتمام الاتفاق الأمني مع سوريا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على إسرائيل للتنازل عن بعض مطالبها من أجل التوصل إلى تفاهم سريع، وعلى خلفية توقعات بأن يُعلن عن الاتفاق خلال الأسبوع الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي سيحضرها كل من نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع.

الرئيس السوري قال إن المحادثات الجارية قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة"، مُشددًا على أن الاتفاق الأمني ضروري ويجب أن يحترم السيادة السورية، المجال الجوي، ووحدة الأراضي، وأن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة.

من جانبها، سوريا تأمل أن يشمل الاتفاق سحب القوات الإسرائيلية من الجنوب، ووقف الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل داخل الأراضي السورية.

الولايات المتحدة، بحسب المصادر، تضغط على الجانبين لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق يُعلن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما سيساعد على إظهار إنجاز دبلوماسي في هذا المحفل الدولي.

إسرائيل تصرّ على البقاء في بعض المواقع الاستراتيجية التي سيطرت عليها بعد تاريخ 8 ديسمبر، ومن أبرزها الجانب السوري من جبل الشيخ.

سوريا، من جهتها، تُظهر استعدادًا لاتفاق شبيه باتفاق فك الاشتباك لعام 1974، والذي أنشأ منطقة منزوعة السلاح بين البلدين بعد حرب 1973.

رغم التقدم، مصادر إسرائيلية تُشير إلى أن الاتفاق ما زال غير ناضج بشكل كامل، وهناك فجوات بين المطالب والمقترحات المطروحة من قبل دمشق.