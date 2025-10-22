المركزية- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنّ انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق ذات الأغلبية العربية في سوريا أولوية قصوى حالياً.

ولفت فيدان، في مقابلة مع قناة "أولكه" التركية، إلى أن اتصالاً مطوّلاً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كشف أن الاجتماعات الأخيرة "لم تسفر عن اتفاق فعلي بين دمشق وقسد"، مضيفاً أنه "لم تُقدَّم إلى تركيا خارطة طريق للتخلّص من مسلحي حزب العمال الكردستاني في سوريا القادمين من تركيا أو العراق أو إيران". وتابع: لم يقدَّم لنا أي شيء يتعلق بالقضاء على الأنفاق أو أنظمة الصواريخ أو أي عناصر أخرى تستهدف تركيا من سوريا، كاشفاً أن العمل جارٍ لعقد اجتماع ثلاثي قريباً بين تركيا والولايات المتحدة وسوريا.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أعلن منذ ايام في مقابلة مع وكالة فرانس برس، التوصل مع السلطات الانتقالية إلى "اتفاق مبدئي" حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، لافتاً إلى محادثات تجري حالياً بين الطرفين في دمشق. واتى هذا الاتفاق المبدئي بعد ان كان عبدي والرئيس أحمد الشرع وقعا اتفاقاً في 10 آذار، تضمّن بنوداً عدة، على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، إلا أن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.

وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" فإن واشنطن التي رعت اللقاء الكردي السوري الاخير، تتابعه اليوم وتريده ان يصمد ويثبت. في المقابل، فان تركيا القلقة على مصالحها والتي تريد التخلص من الجناح العسكري لقسد على حدودها والذي ترى فيه تنظيماً ارهابياً، تتواصل بدورها مع الحكم الجديد في سوريا وهو حكم حليف لها وأكثر، من اجل ضمان بقاء الموقف السوري صلبا بضرورة دمج القوات الكردية في الجيش السوري فتصبح تابعة لدمشق وتحت سيطرتها، بما يريح انقرة من هم قسد والتهديد الذي يشكله التنظيم لها.

وبينما الشرع بين شاقوفي الولايات المتحدة وتركيا، الاولى حليفة للاكراد والثانية على عداء معهم، تعتبر المصادر ان المخرج لهذه المعضلة لن يأتي الا عن يد واشنطن التي ستكثف اجتماعاتها في قابل الايام مع دمشق وقسد وانقرة، للخروج بحل للملف الكردي، خاصة ان تركيا مصممة على التحرك عسكرياً ضد قسد إن لم يصر الى ابعاد التنظيم عن حدودها قريبا، تختم المصادر.