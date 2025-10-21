أعلن "بوليتيكو" أنّ الاتحاد الأوروبي سيكلّف المفوضية بصياغة مقترح لاستخدام 140 مليار يورو من أصول روسية لتمويل قرض لكييف.

وأضاف نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، قوله: "القرض يمكن أن يظهر لموسكو أن كييف ستكون قادرة على الاستمرار مالياً لعامين أو 3 أعوام".

كما نقل عن دبلوماسيين، أنّ "القادة الأوروبيين يسعون لاتفاق على حزمة دعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتعزيز موقفه في أي مفاوضات هدنة"، لافتين إلى أنّ الاستراتيجية الأوروبية تشمل زيادة التمويل وتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، والاستراتيجية الأوروبية تشمل فرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي.

كذلك، نقل "بوليتيكو" عن دبلوماسي مطلع قوله إنّ بعض قادة الاتحاد الأوروبي سيسعون إلى الضغط لحضور اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

