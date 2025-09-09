رحب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في تصريح، "بخطوة دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيين سفير جديد لها في لبنان هو السفير فهد سالم سعيد محمد الكعبي".

وقال: "تلقينا ببالغ السرور نبأ تعيين سفير جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإستبشرنا خيراً لما تمثله هذه الخطوة من إحياء للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومن تأكيد على وقوف الإمارات الدائم إلى جانب لبنان سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وإنسانياً، وإغاثياً".

أضاف: "مع تعيين السفير الكعبي يفتح لبنان صفحة جديدة من التواصل العربي والتعاون الخليجي والعمل من أجل بناء شراكات في قطاعات مختلفة، وخصوصاً من طرابلس الكبرى التي تتمتع بكل المميزات والمواصفات، وتقدم منظومة إقتصادية متكاملة تشكل عامل جذب عربي ودولي وقادرة من خلالها أن تلعب دوراً محورياً في منطقة شرق المتوسط، بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة التي سبق وإطلعت على هذا المشروع عبر سفيرها السابق وبعض مؤسساتها وأبدت إعجابها به".

ختم: "إننا إذ نرحب بتعيين السفير فهد سالم سعيد محمد الكعبي ممثلا للدبلوماسية الإماراتية في لبنان، نتمنى له التوفيق في مهامه، ونتطلع بأمل كبير إلى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين".