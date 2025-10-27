توقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن يتم إبرام اتفاق تجاري بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام يخفف من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين، بحسب "فرانس برسط.

وقال لولا للصحافيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور: "أنا على ثقة من أنه في غضون أيام قليلة سنتوصل إلى حل نهائي بين الولايات المتحدة والبرازيل، حتى تستمر الحياة بخير وسعادة".

والتقى لولا دا سيلفا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في كوالالمبور أمس، بعد أن كان قد ناشده هذا الشهر إلغاء الرسوم الجمركية العقابية البالغة 50% على الواردات البرازيلية.

وقال لولا إن "اللقاء الذي عقدته مع الرئيس ترامب كان جيدا بشكل مفاجىء"، مضيفا أن ترامب أكد له "أننا سنتوصل إلى اتفاق".