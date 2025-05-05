أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تدعو إلى اتفاق جديد مع إيران.

كما قالت لـ"العربية/الحدث"، "إذا لم تكن لدى إيران رغبة حقيقية في التفاوض فسنعود إلى فرض العقوبات عليها".

وتابعت "لم نتوقف كأوروبيين عن فتح أبواب الحوار مع إيران منذ العام 2015".

وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر/تشرين الأول، ولديها جميعا سلطة تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

"احترموا سيادة لبنان"

أما عن لبنان، فدعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان وتمكين جيشه من الانتشار جنوباً.

كما قالت "‏على إسرائيل مغادرة النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في لبنان يوم 27 نوفمبر الماضي، بعد مواجهات عنيفة مع حزب الله، فلا تزال القوات الإسرائيلية ترابض في 5 مناطق استراتيجية في الجنوب اللبناني تشرف على جانبي الحدود.

علما أن الاتفاق الذي وقع بوساطة أميركية، كان نص صراحة على الانسحاب الإسرائيلي التام من لبنان، مقابل انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتسليم سلاحه ومواقعه للجيش.