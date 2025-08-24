نفت الشّركة العامّة للخطوط الجوّيّة العراقيّة، التابعة لوزارة النّقل العراقيّة، ما تمّ تداوله من أخبار بشأن تنفيذ إحدى طائراتها هبوطاً اضطراريّاً في ​مطار بغداد الدولي.

وأشارت إلى أن "الطّائرة المعنيّة بالحادثة تعود إلى إحدى الشركات، ولا علاقة للخطوط العراقية بهذا الأمر على الإطلاق".

وأكّدت في بيان، "التزامها بتطبيق معايير السّلامة الجوّيّة الدّوليّة، وإخضاع أسطولها لإجراءات فنّيّة وفحوصات دوريّة دقيقة، تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيليّة لجميع رحلاتها".





وكان قد أفاد مصدر أمني لقناة "السّومريّة نيوز" العراقيّة، بأنّ "طائرةً كانت متجّهةً من مطار النجف إلى بيروت قامت بعمليّة هبوط اضطراري في مطار بغداد الدولي نتيجة خلل في نظام الضغط الجوي".

