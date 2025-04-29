كشفت “هيئة البث الإسرائيلية”، اليوم الثلاثاء، نقطة خلاف بارزة في المفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس” لوقف الحرب في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “الخلاف في مفاوضات غزة تتمحور حول رغبة إسرائيل بوقف وجود الجناح العسكري لحماس”.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء الإثنين، بأن رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة إحياء وقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر “في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة”، بحسب تقرير القناة المصرية.