دار نقاش حاد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في اجتماع مجلس الوزراء ليل الأحد.

وحدث الخلاف بعد أن أعلن بن غفير خلال الاجتماع “عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وحسب القناة 12، قال بن غفير، الوزير اليميني المتطرف: “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي. يجب قصف مخازن حماس الغذائية”.

وهنا رد عليه زامير قائلا: “هذه الأفكار تعرضنا للخطر”.

وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال لزامير: “معذرة. كل وزير هنا يستطيع التعبير عن رأيه ومخالفة الضباط”.

ورد زامير، على ما يبدو موجها حديثه إلى بن غفير: “أنت لا تفهم ما تقوله. أنت تعرضنا جميعا للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع. تصريحاتك خطيرة”.