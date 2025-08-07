وأخيرًا، وُجدَت في لبنان سلطة رئاسية – حكومية تجرؤ على البدء بتقليم مخالب حزب إيران لأول مرة منذ كشّف عن سلاحه غازيًّا الشطر الغربي من بيروت في 7-8 أيار عام 2008، فارضًا نفسه نظامًا شموليًا استبداديًّا لا يعارض أحد تعليماته المرفقة بصيته السيئ الذي استباح بلدًا كان الرئيس رفيق الحريري رحمه الله قد استودعه الله قبل أن تطاله يد الغدر.

هل ينجح عهد الرئيس جوزاف عون وحكومته الأولى برئاسة القاضي الدولي نوّاف سلام في تنفيذ المهمة التي صفّقت قلوب اللبنانيين لإعلان انطلاقة توجّهها لسحب سلاح حزب إيران والفصائل الفلسطينية، بدءًا بحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وصولًا إلى الشِّلَلِ الغوغائيّة المنتشرة في البقاع الشرقي – الشمالي وشمالي لبنان، والتي تضمّ فلول نظام الأسد البائد التي يحتضنها حزب إيران المسلّح الذي كان قد شارك معها في قتل الشعب السوري قبل سقوط نظام الأسد وهروب الطاغية بشار وشقيقه ماهر وبقيّة أتباعهما والمستفيدين من فسادهما في الرابع من كانون الأول الماضي؟

ومع انتهاء جلسة الحكومة التي عُقدت في قصر بعبدا، وقف الرئيس سلام أمام الكاميرات التي كانت تبثّ كلامه مباشرةً وقال: “قرّر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة الأميركية في جلسة حكومية في 7 آب (اليوم)، وتكليف الجيش وضع خطةٍ لحصر السلاح بحلول نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري”.

وما أن أكمل الرئيس سلام هذه الفقرة حتى سُمعَت المفرقعات في الأحياء البيروتية تعبيرًا عن الفرحة التي كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد سلبها من القلوب بكلمته المُتلفزة أثناء جلسة الحكومة إذ قال: “سأقولها بشكل واضح: المقاومة هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن تُتخذ بالأشكال كافّة لحماية لبنان، لا يمكن لأمر دستوري أن يُناقَش بالتصويت، الأمر الدستوري يتطلّب توافقًا، ويتطلّب مشاركة مكوّنات المجتمع كافّة لتتفاهم على القضايا المشتركة”.

سألت نائبًا سابقًا من الذين شاركوا في محادثات الطائف عما قاله نعيم قاسم فردّ بقوله: “ألا تكفيهم إساءاتهم للطائف حتّى وصلوا إلى محاولة تزويره”!

يُذكر أنّ اتفاق الطائف تمّ توقيعه في مدينة الطائف السعودية في 30 أيلول عام 1989، وصادق عليه مجلس النواب اللبناني في جلسةٍ عقدت في لبنان في 5 تشرين الثاني من العام نفسه، وعُرف باسم “وثيقة الوفاق الوطني اللبناني” التي أنهت حربًا أهليةً استمرّت 15 سنة وأسفرت عن مقتل 150 ألف شخص من دون احتساب المفقودين والجرحى والمخطوفين إلى معتقلات نظام الأسد البائد.

وقد تعرّض اتفاق الطائف إلى تعطيل الكثير من قراراته خلال حقبة سيطرة تحالف الأسد – إيران ليس أقلّها عدم تنفيذ قرار إلغاء الطائفيّة السياسية، وعدم الالتزام بتقسيم الأقضية بصفتها دوائر انتخابية، وعدد النواب المُقترح، وتكوين مجلس الشيوخ، وأمور أخرى.

لم تقتصِر كلمة الشيخ قاسم على التلاعب بمضمون الطائف، بل حاول استعادة سطوة حزبه على الحكومة التي خاطب اجتماعها قبل صدور قرارها بالبدء بتنفيذ سحب السلاح قائلًا: “عندما يضغط أحد عليكم، قولوا لهم راجعوا المقاومة، ونرى نحن وإياهم ما الذي سنفعله”.

لم يقتنع الشيخ نعيم بعد أن حزبه لم يعد صاحب السطوة على الدولة اللبنانية منذ فقدَ نفوذه في سوريا بسقوط حليفه نظام الاستبداد الأسدي في 8 كانون الأول 2024، ما قطع عليه طرق الإمداد العسكري والتمويني والمالي، خصوصًا صناعة مخدرات الكبتاغون التي كانت تدرّ عليه المليارات عبر استغلال منافذ لبنان البحرية والجوية “لتصديرها واستيراد” بضائع مهرّبة بعائداتها وتولّي تبييضها، وفق المزاعم الأميركية، في سوق التعامل النقدي عبر جمعية “مؤسسة القرض الحسن” التي أصدر المصرف المركزي اللبناني تعميمًا يُحذّر المصارف من التعامل معها ومع الصرافين غير القانونيين.

كما نفّذت إسرائيل سلسلةً من الضربات والاغتيالات الجوية على منشآت وعناصر للحزب في عدة مناطق لبنانية على الرّغم من اتفاقية وقف إطلاق النار التي يفترض أن تكون نافذةً منذ 24 تشرين الثاني الماضي، كما احتلّ الجيش الإسرائيلي خمس تلالٍ في جنوب لبنان يرفض الانسحاب منها قبل تجريد الحزب من سلاحه.

فماذا سيفعل الشيخ نعيم، وكيف سيتعامل مع طلب الحكومة من الجيش تسليم خطته لحصر السلاح قبل 31 آب الجاري؟ ولماذا طلبت الحكومة من الجيش أن يقدم خطته قبل نهاية شهر آب؟

الولايات المتحدة ربطت حصر السلاح بموقفها من التجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) الذي يتمّ في مجلس الأمن الدولي في 31 آب.

وكشف دبلوماسي مشارك في اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الوضع اللبناني أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب “أفهمت من يريد أن يفهم في لبنان بأنّها لن توافق على تمديد مهمّة اليونيفيل ما لم تكن الحكومة اللبنانية قد تبنّت خطةً تفصيليةً لسحب السلاح من الحزب تحدّد مواعيد تنفيذ كل خطوة على أن تكتمل العملية كلّها بنهاية العام الحالي كي يُتاح للبنان إجراء انتخابات في شهر أيار عام 2026 من دون وجود سلاح ومسلحين مرشحين للانتخابات، وبموجب قانون انتخابي جديد”.

وأوضح الدبلوماسي أنّ “المعضلة تكمن في حقيقة أنّ كلّ الإصلاحات المطلوب تحقيقها في لبنان، ومن ضمنها الإعمار، سيناقشها المجلس النيابي الحالي الذي انتُخب في حقبة الفساد التي كان يسيطر خلالها الحزب على لبنان بدعم من نظام الأسد”.

وأضاف المصدر الذي يتحدث العربية بطلاقةٍ أنّ “إدارة الرئيس ترامب أفهمت بلياقة دبلوماسية من يريد أن يفهم أنّ لبنان لن يحظى بورشة إعمار أو يونيفيل مُعزّزة ما لم تتحقّق خطة سحب السلاح قبل 31 آب”.

وردًّا على سؤالٍ مباشرٍ: ماذا يمكن أن يحصل إذا تمسّك الحزب برفض تسليم سلاحه؟ أجاب المصدر بجملةٍ مختصرةٍ وهو يغادر الجلسة. قال: “الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة موجود”.

يذكر أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يُعطي مجلس الأمن الدولي صلاحيّة الاستعانة بقوى عسكرية نظامية لحماية السلم والأمن الدوليَيْن من أي تهديدٍ يتوقّع أن يمتدّ إليهما من أي بقعة مضطربة.

فهل ستدفع التطورات في لبنان إلى أن يصير “بقعة مضطربة” يُسارع المجتمع الدولي إلى معالجتها كي لا يمتدّ أذاها إلى محيطه ويُخَرِّبَ خططه لتكوين عالم جديد مترابط مزدهر مسالم غير مصابٍ بوباء عشق الحروب؟!

فهل سيتمكّن لبنان من الالتفاف على ألغام الطريق كي يصل إلى التعافي المأمول؟

العلاقات الإعلامية في حزب الله، انتقدت حكومة الرئيس نوّاف سلام لأنّها أصدرت بيانًا اعتبرته “… مخالفةً واضحةً للبيان الوزاري، وتحديدًا للفقرة الخامسة التي تنصّ على الالتزام بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة بقوى الدولة الذاتية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني”.

أي مخالفة ارتكبتها الحكومة التي تصرّ على الالتزام بتحرير الأراضي المحتلة “بقوى الدولة الذاتيّة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني”؟

هل يُصدّق الحزب ما زعمه الشيخ نعيم أنّ مقاومته مذكورة في اتفاق الطائف؟ وهل الحزب هو من قوى الدولة اللبنانية أم من قوى الدولة الإيرانية التي كان الأمين العام الراحل حسن نصر الله يُردّد أنّه أحد جنودها وكل إمكانات حزبه تأتي منها؟!.

محمد سلام - هنا لبنان