المركزية- أعلن مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" عن خطوة جديدة لقسم جراحة القلب، من خلال إجراء ثلاث عمليات لاستبدال الصمام ثلاثي الشرفات باستخدام تقنية شقّ صدري طفيف التوغّل بالفيديو (mini-thoracotomie )، وذلك بمشاركة كل من الدكتور أمين فقاني والدكتور فيكتور جبارة.

وجاء في بيان إدارة المستشفى: "تتيح هذه التقنية الوصول إلى القلب من دون جراحة عظام في الصدر، مما يساهم في تقليل الألم والنزيف، ويُسرّع التعافي، كما أنها لا تترك إلا ندبة صغيرة.

هذا النوع من العمليات الجراحية يُعدّ نقلة نوعية في راحة المريض، مع المحافظة على مستوى عالٍ من السلامة والفعالية، يوازي الجراحة التقليدية.

خطوة نوعية جديدة لـ"أوتيل ديو دو فرانس" تحقّقت بفضل جهود الفريق الطبي والجراحي وفريق التخدير".