وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على فحص دم جديد يساعد في تقييم احتمال الإصابة بمرض الزهايمر وأسباب أخرى للتدهور المعرفي، ما يتيح فهماً أوسع للحالات التي يمكن استبعاد إصابتها بالمرض.

ووصف الدكتور هوارد فيليت، المؤسس المشارك والمدير العلمي في مؤسسة اكتشاف أدوية الزهايمر، هذا الفحص بأنه خطوة ثورية، قائلاً: "القدرة على تشخيص مرض الزهايمر في مرحلة مبكرة من خلال فحص دم بسيط، كما نفعل مع الكوليسترول، تغيّر قواعد اللعبة، إذ تتيح لمزيد من المرضى الحصول على خيارات علاجية يمكنها إبطاء تقدم المرض بشكل كبير أو حتى منعه". وجاء تصريحه بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اختبار "Lumipulse" وهو أول فحص دم في هذا المجال.

وقالت شركة "روش دياغنوستيكس"، وهي شركة عالمية متخصصة في التشخيصات الطبية، يوم الاثنين إن اختبار Elecsys pTau181، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "إلي ليلي"، يمكن أن يستخدمه أطباء الرعاية الأولية للمساعدة في تحديد المرضى الذين يُرجّح عدم إصابتهم بمرض الزهايمر، بينما يُنصح أولئك الذين تظهر نتائجهم إيجابية بإجراء مزيد من الفحوص، وفقاً لموقع "سي إن إن".

ويُخصَّص الاختبار للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً وما فوق والذين تظهر عليهم علامات أو أعراض التدهور الإدراكي. ويُعد ثاني اختبار بيولوجي قائم على الدم لمرض الزهايمر يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء هذا العام. ويعمل الاختبار عبر قياس مستوى بروتين pTau181 في بلازما الدم، إذ ترتبط المستويات العالية منه بمرض الزهايمر وأمراض تنكسية عصبية أخرى.

وفي دراسة سريرية شملت 312 مشاركاً، أظهر الاختبار دقة عالية في تحديد الأشخاص غير المصابين بمرض الزهايمر بنسبة 97.9%.

وقالت الدكتورة لورا بارناس، مديرة الشؤون الطبية والعلمية في "روش دياغنوستيكس": "عندما تكون نتيجة الاختبار سلبية، فهناك احتمال كبير جداً أن لا يكون الشخص يعاني من مرض الزهايمر. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن المرضى الذين حصلوا على نتيجة إيجابية يحتاجون إلى مزيد من الفحوص السريرية والاختبارات التأكيدية".

وتتوافر حالياً مجموعة متنوعة من الاختبارات المطوّرة في المختبرات للكشف عن المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر في الدم، إلى جانب اختبارات تجريبية أخرى، إلا أن اختبارات الدم لا تزال تمثّل مرحلة مبكرة في هذا المجال.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 2 من كل 5 أشخاص فوق سن 55 عاماً في الولايات المتحدة - حوالى 42% - سيصابون بالخرف في سنواتهم الأخيرة. وقد لا يتم تشخيص حوالى 92% من البالغين الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، بحسب الموقع.