نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا شديدا للإسرائيليين المسافرين إلى الخارج، حيث صُنفت مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن وتركيا كأماكن ذات "خطر حقيقي على الحياة".

ووفقا لموقع إسرائيل هيوم، شدد المجلس على أن الإسرائيليين باتوا أهدافا مطلوبة لاعتداءات، ولذلك يجب الامتناع عن إظهار أي رموز يهودية أو إسرائيلية في الشارع.

كما أوصى بعدم نشر محتويات على شبكات التواصل الاجتماعي تدل على الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال المجلس إن اقتراب الذكرى الثانية لهجمات 7 أكتوبر قد يُمثل فترةً لتزايد نشاط الجماعات الإرهابية.

وتأتي تحذيرات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبل الأعياد اليهودية الكبرى.

المصدر: سكاي نيوز