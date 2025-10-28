أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن عميلاً فيدرالياً أميركياً عرض على طيار يقود الطائرة الرئاسية للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، تحويل طائرة مادورو إلى مكان يمكن للسلطات الأمريكية أن تعتقل فيه "الرجل القوي".

ونسبت الوكالة الى العميل قوله للطيار في اجتماع سري، أن الطيار سوف يصبح رجلًا ثريًا للغاية. وقالت إن الحديث كان متوتراً، وغادر الطيار دون إبداء أي التزام، على الرغم من أنه زود العميل إدوين لوبيز برقم هاتفه المحمول، وهي إشارة إلى أنه قد يكون مهتماً بمساعدة الحكومة الأميركية.

وعلى مدى ستة أشهر وحتى بعد تقاعد الطيار من وظيفته الحكومية فى تموز/يوليو الماضي، واصل العميل الفيدرالي الأميركي الحديث مع الطيار عبر تطبيق مراسلة مشفر.

وعلى نطاق أوسع، يكشف المخطط عن المدى - وبطريقة عشوائية فى كثير من الأحيان - الذى سعت به الولايات المتحدة لسنوات عديدة إلى الإطاحة بمادورو، الذى تلومه على تدمير الديموقراطية فى الدولة الغنية بالنفط، بينما قدم شريان حياة لمهربي المخدرات والجماعات الإرهابية وكوبا التى يحكمها الشيوعيون.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقفًا أكثر تشددًا، ونشر الرئيس آلاف الجنود والمروحيات الهجومية والسفن الحربية فى منطقة البحر الكاريبي لمهاجمة قوارب الصيد المشتبه في تهريبها الكوكايين من فنزويلا، وفي عشر ضربات، بعضها فى شرق المحيط الهادئ، قتل الجيش الأميركي ما لا يقل عن 43 شخصًا.

وفى هذا الشهر، أعطى ترامب تصريحاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للقيام بعمليات سرية داخل فنزويلا، كما ضاعفت الحكومة الأميركية المكافأة المخصصة للقبض على مادورو بتهمة الاتجار بالمخدرات، وهي الخطوة التى سعى لوبيز إلى استغلالها فى رسالة نصية إلى الطيار.

وكتب لوبيز فى الحلقة التجريبية فى السابع من آب/ أغسطس الماضي: "ما زلت أنتظر إجابتك"، وأرفق رابطًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأميركية يعلن أن المكافأة ارتفعت إلى 50 مليون دولار.

واستُخلصت تفاصيل الخطة الفاشلة فى نهاية المطاف من مقابلات مع ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى أحد معارضي مادورو.

ولم تنجح محاولات تحديد مكان الطيار، الجنرال الفنزويلى بيتنر فيليغاس.