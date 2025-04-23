كشفت وثيقة "خطاب مُلغى" كان من المقرر أن يُلقيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن نية طهران تقديم عقود تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات للشركات الأميركية، بهدف المساهمة في إنعاش الصناعة النووية في الولايات المتحدة، في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

الخطاب الذي كان سيُلقى افتراضيا يوم الإثنين خلال مؤتمر "كارنيغي للسياسات النووية"، تم إلغاؤه بعد رفض الجانب الإيراني شرط المنظمين بفتح المجال للأسئلة بعد الكلمة، ما دفع البعثة الإيرانية إلى سحب مشاركتها.

لاحقا، شاركت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة نص الكلمة المقررة مع مجلة "نيوزويك"، والتي ركزت في أحد أقسامها على فرص الاستثمار الكبرى التي قد تنجم عن اتفاق نووي محتمل مع واشنطن.

وقال عراقجي في الكلمة غير الملقاة: "لم تقف إيران يوما في وجه التعاون الاقتصادي والعلمي مع الولايات المتحدة. العائق كان دائما سياسات الإدارات الأميركية السابقة، التي تأثرت بمصالح جماعات الضغط الخاصة".

وأضاف: "الفرص الاستثمارية قد تصل إلى تريليون دولار، وهي مفتوحة أمام الشركات الأميركية، لا سيما تلك التي تسهم في توليد الكهرباء النظيفة".

وأشار عراقجي إلى أن إيران تخطط لبناء 19 مفاعلا نوويا جديدا، ما يتيح عقودا بمليارات الدولارات، يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الصناعة النووية الأميركية المتعثرة.

ورغم التوترات المتواصلة بين واشنطن وطهران، إلا أن الجانبين أحرزا تقدمًا في جولتين من المفاوضات غير المباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس ترامب عام 2018.

وتزامن الكشف عن الخطاب مع تصريحات لترامب قال فيها إنه لا يستعجل أي عمل عسكري ضد إيران، مبدياً رغبته في رؤيتها "تزدهر طالما لا تسعى لامتلاك سلاح نووي"، وهو ما تؤكد طهران على الدوام أنها لا تسعى إليه.