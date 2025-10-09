المركزية - إستقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في مكتبه، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على رأس وفد من فاعليات بلدة برجا، ضم، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي - رئيس بلدية برجا المهندس ماجد ترو، نائب الرئيس الشيخ أحمد الطحش، رئيس البلدية السابق نشأت حمية، مختار البلدة عمر دمج، حسن كحول وعلي البراج.

وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بعمل الدفاع المدني في المنطقة، لا سيما في ما خص إفتتاح مركز جديد للدفاع المدني في برجا لتعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ في البلدة والجوار.

واستقبل العميد خريش، النائب السابق سليم خوري، يرافقه رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب ورئيس بلدية صفاريه شارل ريشا، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتصل بعمل الدفاع المدني وسبل التعاون والتنسيق مع البلديات، خصوصا في ما يتعلق بدعم المراكز وتأمين التجهيزات اللازمة لضمان حسن تنفيذ المهام الموكلة إلى العناصر.