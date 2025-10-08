المركزية - استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، المدير العام لشركة "كابلات لبنان" (Liban Cables) جوزف العمار.

وجرى خلال اللقاء البحث في التعاون المشترك في مجالات السلامة العامة وتعزيز التوعية للمواطنين حول سبل الوقاية من الحوادث الكهربائية.

كما استقبل خريش رئيس بلدية كفردبيان جان العقيقي، وتمّ خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وبلدية كفردبيان، ولا سيّما في مجال دعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة، ورفع مستوى الجهوزية لمواجهة الحرائق والحالات الطارئة وحوادث الإنقاذ خلال موسم الثلوج.