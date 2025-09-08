أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، من خلال مذكرة إعلامية رقم 808 بتاريخ 2/9/2025، أنه استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1418/1115 الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2025، تقرّر إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات أخرى، لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالعناية الطبية في فرع المرض والأمومة حصراً، من دون شمولهم بسائر تقديمات الضمان.

ويأتي هذا القرار ترجمةً عمليّة للنهج الذي دأب المدير العام على اعتماده منذ سنوات، والهادف إلى توسيع مظلّة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين مهما كانت طبيعة عملهم، وهو ما كان محور مداخلته الأخيرة في الندوة العربية للضمان الاجتماعي تحت عنوان: "توسعة المظلّة لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم."

وأكد كركي أن هذا الإجراء ليس وليد اللحظة، بل ينسجم مع مسار إصلاحي طويل تتبعه إدارة الضمان منذ سنوات، والهادف إلى تكريس الحق بالضمان الاجتماعي ليصبح بمتناول كلّ مواطن لبناني، والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

وفي الختام، توجّه كركي بالشكر الكبير لكلّ من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، واعداً بمضاعفة الجهود لشمول شرائح إضافيّة جديدة لاسيّما المزارعين، عمّال البلديّات، والصيّادين.