يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من الصداع النصفي، وهو اضطراب لا يزال سببه الدقيق غير مفهوم تمامًا، وغالبًا ما يصعب علاجه، ما يدفع المصابين إلى العزلة في غرف مظلمة بانتظار زوال الألم.

لكن شابة تُدعى تيلي ووكر أثارت اهتماماً واسعاً بعد كشفها عن حيلة غريبة تساعدها على التخفيف من نوبات الصداع، حتى عندما تفشل المسكنات في ذلك.

ففي مقطع فيديو انتشر بشكل كبير عبر منصة “تيك توك”، ظهرت تيلي (@toeatilly) مستلقية على سريرها ووجهها للأعلى، فيما توازن زجاجة مياه إيفيان ممتلئة على جبهتها، قائلة: “هذا ما أفعله عندما أنام… الأدوية لا تنفع، لكن وضع زجاجة المياه على رأسي يوقف الألم”. وأضافت أن هذه الطريقة كانت “معرفة غيّرت حياتها”.

ورغم بساطتها، يرى الأطباء أن لهذه الحيلة أساسًا علميًا. فقد أوضح الدكتور نوح روزن، أخصائي الأعصاب ومدير مركز نورثويل للصداع، لصحيفة “نيويورك بوست” أن استخدام الضغط على الجبهة لتخفيف الألم له جذور تاريخية، مثل وضع الأحجار أو ربط الرأس بمنديل بإحكام، ما قد يفسر فاعلية هذه الطريقة في بعض الحالات.