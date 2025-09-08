المركزية- التقى وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم المدير التنفيذي لشركة "جسور" القطرية عبد الهادي بلقان على رأس وفد، وحضر الاجتماع مدير عام الوزارة بالانابة مارلين عطاالله ورؤساء المصالح والدوائر.

وتناول البحث السبل الآيلة إلى الاستفادة من الكفاءات اللبنانية في جميع القطاعات ، وزيادة اعداد اللبنانيين الذين يعملون في قطر عبر الأطر الرسمية ، وبتنسيق واشراف وزارة العمل ومؤسسة "جسور" المعنية بهذا الملف، اضافة الى تفعيل المنصة الخاصة بـ"جسور" وربطها بوزارة العمل اللبنانية على ان يتم التنسيق حول الخطوات اللاحقة عبر لجان مشتركة تشكل لهذه الغاية.

كما تم البحث في توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين، ووعد الوزير حيدر بعرض الموضوع على مجلس الوزراء والمباشرة بعد اخذ الموافقة، بإجراء التحضيرات اللازمة.

وقدم الوفد القطري للوزير حيدر "درع محبة وتقدير".