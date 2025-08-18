المركزية- التقى وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مع وفد من العاملين في المستفيات الحكومية في لبنان وعددها 31 مستشفى.

وقال الاسمر بعد اللقاء ان الوفد طرح امام وزير العمل كل المشاكل التي يشتكون منها، بدءاً من الحد الادنى للأجور، مروراً بالمنح المدرسية، وصولاً الى التعويضات العائلية كونهم يخضعون لقانون العمل، والضمان الاجتماعي.

اضاف: كما طرح الوفد مسألة تمويل المستشفيات الحكومية التي تعاني، وعملية التدرج فيها، وضرورة دعمها في هذه المرحلة.

وأكد ان الوزير حيدر كان أكثر من متفهم لما طرح، ووعد بالعمل على مساعدة الوفد لتحقيق هذه المطالب.