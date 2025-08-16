ردّ المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على التهديدات العشائرية السورية، وقال في بيان: "أن التهديدات التي أطلقها أفراد عشائر سورية باجتياح الحدود خلال 48 ساعة – تحت ذريعة الإفراج عن معتقلين في سجن رومية – تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة اللبنانية".

وطالب الحكومة والقضاء ب"ملاحقة مطلقي التهديدات بتهمة التحريض على اجتياح الحدود بموجب قانون العقوبات اللبناني.ومطالبة السلطات السورية بتسليم المتورّطين للقضاء اللبناني وضرورة تفعيل أبراج المراقبة البريطانية على الحدود – التي تمتلك كاميرات بعيدة المدى – لرصد أي تحركات عدائية".

وأكد ان "لبنان ليس ساحةً للتصفيات"، محمّلا الحكومة اللبنانية "مسؤولية أي تساهل في حماية الحدود"، مطالبا المجتمع الدولي ب"الضغط على سوريا لوقف تحريض العشائر"، وداعيا اللبنانيين إلى "التصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف وجودنا وكياننا".