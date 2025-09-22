كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الإثنين، أن حركة حماس صاغت رسالة شخصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطلب فيها تدخله لضمان هدنة مؤقتة في قطاع غزة لمدة 60 يوما.



وقالت الشبكة نقلا عن مصادر أن حماس اقترحت أن يكون مقابل الهدنة الإفراج عن نصف الرهائن المحتجزين داخل غزة.

وأكد مصدر آخر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الرسالة لا تزال حاليا لدى قطر، التي تعتزم تسليمها إلى ترامب في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن الطلب الموجه لترامب يأتي في وقت يشهد فيه الملف الإنساني والسياسي في غزة تعقيدات متزايدة، وسط ضغوط إقليمية ودولية لدفع نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى صفقة تبادل شاملة.

وكان مسؤول فلسطيني مطلع أكد لوكالة "فرانس برس"، أن وفد حركة حماس الموجود في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.