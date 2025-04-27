أبدت حركة حماس “استنكارها” لتعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت الحركة في بيان: “توقفنا عند قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالمصادقة على تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس”، واعتبرته “خطوة مستنكرة جاءت استجابة لإملاءات خارجية، وتكريسا لنهج التفرد والإقصاء، بعيدا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية الفلسطينية”.

وتابع بيان حماس: “هذا القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، بدلا من أن تكون مظلة جامعة لنضال شعبنا وقواه الحية”.