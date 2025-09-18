أعلنت حركة “حماس”، أنّ إسرائيل تواجه “حرب استنزاف قاسية” في قطاع غزة، محذرة تل أبيب من تصاعد في أعداد القتلى والأسرى الإسرائيليين.

وأضافت في بيان أنّ عناصرها تلقوا تدريبات على زرع عبوات ناسفة داخل آليات الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أنّ الجرافات العسكرية الإسرائيلية ستكون “أهدافًا” في عملياتها.

وأشارت حماس إلى أن الأسرى الإسرائيليين “موزعون في أحياء مختلفة داخل مدينة غزة”.

وقالت: “لن نكون حريصين على حياتهم -الرهائن- طالما أن نتنياهو قرّر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعا كمصير (رون أراد)”.