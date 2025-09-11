أكدت حركة حماس، اليوم، تمسكها بمطالبها لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رأسها التوصل إلى صفقة تبادل أسرى حقيقية، إضافة إلى ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في القطاع. وأوضحت الحركة أن التهديدات الإسرائيلية المتكررة باغتيال قياداتها لن تثنيها عن مواقفها.

وفي سياق متصل، اتهمت حماس إسرائيل بالسعي المتعمد لإفشال كل الجهود والمساعي الدولية الرامية لوقف الحرب على غزة، في وقت تواصل فيه تل أبيب تصعيدها العسكري.

وأعلنت الحركة عن نجاة عدد من قادتها من قصف استهدف منزلاً في العاصمة القطرية الدوحة، في ما وصفته بمحاولة اغتيال واضحة جاءت بالتزامن مع دراستهم لمقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار. وأسفر الهجوم، بحسب بيان الحركة، عن مقتل كل من همّام الحية، نجل القيادي البارز ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد اللبّاد، بالإضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون، بينما أُصيبت زوجة خليل الحية بجروح خلال القصف.