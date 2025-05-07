أكد مصدر أمني لبناني، أن عنصر حماس المطلوب في عملية إطلاق الصواريخ متوار في “مخيم البصّ” بصور، مشيراً في حديث لـ”الحدث”، إلى أن حركة “حماس” لم تسلّم بعد للجيش اللبناني المطلوب بعملية إطلاق الصواريخ.

وكان مصدر أمني لبناني قد كشف لـ"سكاي نيوز عربية"، عن أنه "من المتوقع أن تسلم حركة حماس المطلوب الرابع الذي طالبت السلطات اللبنانية بتوقيفه خلال الساعات المقبلة".

وأفاد المصدر بأن "المطلوبين الذين تم تسليمهم اعترفوا بمسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ في الحادثتين اللتين أعقبتهما هجمات إسرائيلية على لبنان".

وقال: "حصلنا على تعهدات من حماس بعدم القيام بأي عمل عسكري من الأراضي اللبنانية".