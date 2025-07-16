Jul 16, 2025 6:20 PMClock
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شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري: لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع هذه العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زورا حكومة ونؤكد على استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظة السويداء

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