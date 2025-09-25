المركزية- أُقيم قبل ظهر اليوم في فوج مغاوير البحر - عمشيت، حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد الفوج ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

أثناء الحفل، ألقى العميد الركن باسم الأيوبي قائد الفوج كلمة جاء فيها: "إنّ انضمامكم إلى المؤسسة العسكرية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا هو تأكيد أنّ روح الوطنية راسخة فيكم، كما أن أداءكم يمين القسم خير دليل على إيمانكم بالجيش بوصفه مؤسسة جامعة لكل اللبنانيين".

في الختام، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.