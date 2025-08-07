المركزية - فيما تتصاعد وتيرة الاستهدافات والضربات الجوية الإسرائيلية على المناطق اللبنانية من دون استثناء وتزداد الخشية من جولة عنف واسعة جديدة في حال استمرار الدولة باتباعها سياسة التسويف والمماطلة، اشارت مصادر دبلوماسية غربية الى ان الوضع في المنطقة ولبنان تحديدا شديد الخطورة، والحسم العسكري لن يطول وربما خلال أسابيع او اشهر قليلة . ولفتت الى ان الرسائل المنقولة الى المسؤولين في لبنان في غاية الجدية وتعكس قرارا دوليا واضحا بضرورة انهاء الحالة الشاذة لملف سلاخ حزب الله مرة والى الابد .

وفي المعلومات أيضا ان معظم السفراء العرب والأجانب اعربوا عن قلقهم وخشيتهم من ان يصبح لبنان ارض المواجهة الفعلية المقبلة بعد انتهاء إسرائيل من ملف غزة. مع التأكيد ان المشكلة الكبرى تكمن في محاولة البعض التذاكي والادعاء ان التهديدات الإسرائيلية والأميركية هي مجرد تهويل في حين يعيش حزب الله وايران في حالة انكار للواقع الجديد في كل المنطقة ويبدو انهم لم يتعلموا مما حصل .

النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ "المركزية" ان سحب سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية وسائر التنظيمات المسلحة هو قرار عربي ودولي قبل ان يكون لبنانيا . بالتالي لم تعد معه تجدي المواقف المتذاكية والمعتادة من الجانب اللبناني على المجتمع الدولي . هناك قراران دوليان متخذان في ما خص الوضع اللبناني. الأول : سحب السلاح غير الشرعي وحصره بالقوات العسكرية والأجهزة الأمنية التي عدّدها القرار 1701 بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة وحدها على الأرض .

الثاني : الإصلاح ومحاربة الفساد الذي لا يزال مستشريا في المؤسسات والدوائر الرسمية . الموضوع هذا يوازي أهمية بند حصرية السلاح . لذا كان إقرار المجلس النيابي في جلسته النيابية الأخيرة قانوني الإصلاح المصرفي واستقلالية القضاء الذي واكبته التشكيلات القضائية بعد طول انتظار وعرقلة .

ويتابع: البديل لاقرار حصرية السلاح والإصلاح هو الفوضى والعودة بلبنان الى ما قبل العام 1990 دولة طوائف واقتتال داخلي . إضافة الى اطلاق يد إسرائيل في لبنان التي تتهيأ بعد الانتهاء من غزة الى الانصراف لاشغال لبنان واللبنانيين بنزاعات داخلية على غرار ما جرى ويجري في سوريا .

لبنان على مفترق طرق خطير جدا . اما يسير موحدا برضاه الى بر الأمان . او يكون عرضة للفوضى علىى غرار ما يجري حوله، يختم ياسين.