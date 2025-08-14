

المركزية- استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان. وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العام، لا سيما قرار الحكومة الأخير المتعلق بحصرية السلاح، إضافة إلى موضوع التمديد لولاية قوات اليونيفيل في نهاية الشهر الحالي. وتمنى اللواء منسى للسفيرة ماكولم التوفيق في مهامها المقبلة.

كما استقبل اللواء منسى وزير الدفاع الوطني السابق موريس سليم، وجرى البحث في شؤون عامة وأوضاع المؤسسة العسكرية.

والتقى وزير الدفاع الوطني كلًّا من الأب ديمتري خوري، الشيخ سعيد طوق، صائب مطرجي، جوزف عيد، وجوزف شاهين برفقة شارل البستاني، وتم التداول خلال هذه اللقاءات في قضايا ذات طابع اجتماعي وإنساني.