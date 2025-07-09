سجل شهر حزيران الماضي في أنحاء كثيرة من العالم، اعلى نسبة حرارة في التاريخ الحديث، إذ عانى أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة درجات حرارة قصوى، وفقا لحسابات أجرتها "وكالة الصحافة الفرنسية"،استنادا إلى بيانات خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية.

وكانت اليابان من بين الدول التي سجلت في حزيران اعلى حرارة إلى جانب كل من كوريا الشمالية والجنوبية وباكستان وطاجيكستان.

وعالميا، كان حزيران 2025 ثالث أكثر هذه الشهور حرارة على الإطلاق، بعد حزيران 2024 الذي تجاوزه بمقدار 0,2 درجة مئوية، واقترب كثيرا من حزيران 2023 بفارق 0,06 درجة مئوية فقط.

ويواصل الكوكب للعام الثالث على التوالي، تسجيل معدلات حرارية غير مسبوقة، نتيجة ارتفاع حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من النشاط البشري.