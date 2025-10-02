اندلع حريق في منطقة صناعية في مدينة فرايبورغ الألمانية، مسببا خسائر مادية تقدر مبدئيا بنحو 75 مليون يورو، بحسب ما أعلنت الشرطة ليلا ، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت الشرطة أن "الحريق أسفر عن إصابة عامل لدى إحدى الشركات بجروح طفيفة".

وأوضحت أن "أكثر من 200 عنصر من فرق الإطفاء شاركوا في السيطرة على النيران، بينما لا تزال أسباب الحريق مجهولة".

ووصف متحدث باسم الشرطة الحريق بأنه "حادثة كبيرة استثنائية"، مشيرا إلى أن "النيران أتت بالكامل على مجمع صناعي يضم عدة شركات على مساحة تقارب 40 ألف متر مربع في حي هوخدورف".

وتم إغلاق الطرق المحيطة في موقع الحريق مساء أمس، ومن المتوقع استمرار أعمال الإطفاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم .