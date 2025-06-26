Jun 26, 2025 1:33 PMClock
عدل وأمن
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حريق بين رميش وعيتا الشعب ودبل.. هل من استهداف اسرائيلي؟

اندلع حريق في المنطقة الحرجية، بين رميش وعيتا الشعب ودبل، ولا يوجد اي استهداف إسرائيلي.

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