أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان، ان "مصرف الإسكان يتشرّف بأن يعبّر عن خالص التقدير والامتنان لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، على ما يتحلّى به من حكمةٍ ورؤيةٍ ثاقبة، وما يقدّمه من دعمٍ متواصلٍ لترسيخ التضامن العربي وتعزيز العلاقات الأخوية مع لبنان، وعلى متابعته الشخصية والدؤوبة لكل ما يتعلّق بالشأن اللبناني وحرصه الدائم على الوقوف إلى جانب شعبه في مختلف الظروف".

وقال في هذا الإطار: يسرّنا أن نرحّب بتعيين سعادة السفير فهد سالم سعيد دين الكعبي سفيراً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية، وهو تعيين كريم يجسّد عمق العلاقات التي تجمع بلدينا ويعكس الحرص المشترك على تنمية أواصر التعاون لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

وبهذه المناسبة، تمنّى حبيب "لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهامه، سائلين الله أن يوفّقه في خدمة العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة".