المركزية- ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب "الحكومة للتحرّك لدعم "المؤسسة العامة للإسكان"، هذا المعلم الوطني الذي طالما أمّن للبنانيين القروض اللازمة لتأمين مسكن يليق بهم، ولا يجوز ترك هذه المؤسسة في هذه الحالة التي وصلت إليه بسبب الانهيار المالي الذي ضرب الاقتصاد اللبناني برمّته".

ودعا حبيب في بيان، إلى "إجراء دورة في "مجلس الخدمة المدنية" لتعيين موظفين في المؤسسة من أجل تغطية الفراغ الوظيفي الفاقع، حيث أعلن مدير عام المؤسسة روني لحود اليوم أن 16 في المئة فقط من الطاقم الوظيفي يعمل حالياً في المؤسسة لإنجاز عشرات آلاف ملفات تصفية القروض الإسكانية تصل إلى 53 ألف ملف، وتحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات لإنجازها كلياً، بسبب النقص الفادح في عدد الموظفين من جهة، والتهافت الكبير للمقرضين الذين يزداد عددهم يومياً خوفاً من أيّ تعديل قانوني".

وختم: إن الوضع الاجتماعي الراهن يحتّم عودة المؤسسة العامة للإسكان إلى نشاطها الطبيعي رأفةً بأصحاب الملفات العالقة غير المنجزة حتى اليوم، كي لا ينتظروا سنوات عشر إضافية لإنجازها".